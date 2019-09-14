الدورى السعودى يشهد مراجعة 40 هدفًا بالـ VAR

انطلقت الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة بعدما التقي الاتحاد مع ضمك وفاز 2-1 وبعدها ديربى الرياض بين النصر والشباب والذي انتهى بالتعادل السلبي.





وتستكمل مواجهات الجولة الثالثة بثلاث مواجهات اليوم السبت حيث يدخل فريق الهلال السعودي متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين على مواجهة نارية ضد فريق الفيحاء السعودي بينما يستقبل الأهلي نظيره الوحدة ويصطدم الرائد بضيفه أبها وتختتم مواجهات الجولة الأحد بمواجهة الإتفاق والحزم كما يلاقي الفيصلي نظيره الفتح.





وبعد مرور جولتين من الدوري، سلط الموقع الرسمى للمسابقة الضوء على أداء حكم الفيديو المساعد VAR، وجاءت أبرز أرقامه كالتالي..





40 هدفا احتسبت بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.





23 ركلة جزاء احتسبت في أول جولتين.



