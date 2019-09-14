بث مباشر.. مباراة نابولي وسامبدوريا اليوم السبت 14-9-2019

يواجه فريق نابولي منافسه سامبدوريا اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالث من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.



موعد مباراة نابولي وسامبدوريا

وتقام مباراة نابولي وسامبدوريا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة نابولي وسامبدوريا

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة نابولي وسامبدوريا ، بي ان سبورت HD 4 حيث يكون المعلق جواد بده.



ويحتل فريق نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط،، بينما يأتي فريق سامبدوريا في المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.