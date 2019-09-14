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رياضة

بث مباشر.. مباراة نابولي وسامبدوريا اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:34 ص
مباراة نابولي وسامبدوريا
مباراة نابولي وسامبدوريا
محمد رشاد
يواجه فريق نابولي منافسه سامبدوريا اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالث من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة نابولي وسامبدوريا
وتقام مباراة نابولي وسامبدوريا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وسامبدوريا
ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة نابولي وسامبدوريا ، بي ان سبورت HD 4 حيث يكون المعلق جواد بده.

ويحتل فريق نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط،، بينما يأتي فريق سامبدوريا في المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.

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