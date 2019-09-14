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منوعات

قبل اقترابه من الأرض.. أوضح ظهور لكوكب زحل في التاريخ.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:58 ص
زحل
زحل
أحمد قاسم
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أوضح صورة في التاريخ لكوكب زحل مع اقترابه السنوي من الأرض.

التقطت كاميرا المجال العريض 3 في تلسكوب "هابل" الصورة عالية الجودة والوضوح، والتي تظهر اختفاء العاصفة القوية التي حدثت العام الماضي من المنطقة القطبية الشمالية في زحل.

وأوضحت "ناسا" أن الصورة تظهر عواصف أصغر، كما قد تغيرت ألوان الكوكب بشكل طفيف عن العام الماضي.

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