بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ و لايبزيج اليوم السبت 14-9-2019

يواجه فريق بايرن ميونخ منافسه لايبزيج اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.



موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ًبتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج ، بي ان سبورت HD 5 حيث يكون المعلق احمد عبده.



ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط،، بينما يحتل فريق لايبزيج صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط .