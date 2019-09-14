ليبيا.. استهداف مطار معيتيقة في طرابلس بصواريخ جراد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس شهد منذ لحظات قصفًا بصواريخ من طراز جراد.



وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى أعلن، أمس الجمعة، إسقاط 3 طائرات تركية بدون طيار، كما أعلن تدمير جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة فى مدينة مصراتة.



وأضاف سلاح الجو، فى بيان، أن طائرتين أُسقطتا بمحيط معسكر الجفرة والثالثة قرب منطقة الكفرة.



من جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى: "دمرنا جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة بمدينة مصراتة بعد استهداف عدة مواقع فى المدينة من قبل سلاح الجو"، مضيفة أن الطائرات الثلاث التركية التى تم إسقاطها "لم تتمكن من تحقيق أهدافها".



وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركى المسير لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش سبق وأن حذرت من ذلك ولكن دون جدوى.



كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبى 15 مركبة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق قرب سرت.