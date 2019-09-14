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فن

نادين نسيب أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية..فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:19 ص
نادين نسيب
نادين نسيب
مصطفى كرم
احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية.

ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو اعلان حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام.

وارتدت نادين نسيب نجيم بفستان باللون البيج والذهبي، والمطعم بالقطع اللامعة، وكان الفستان بفتحة من القدمين، والتي أبرزت من انوثتها، واناقتها.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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