بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج اليوم السبت 14-9-2019





يواجه فريق باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورج اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورجوتقام مباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورجومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج ، بي ان سبورت HD 6 حيث يكون المعلق نوفل باشي.ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط،، بينما يأتي فريق وستراسبورج في المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط .