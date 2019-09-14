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رياضة

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
محمد رشاد
يواجه فريق باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورج اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج
وتقام مباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج
ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج ، بي ان سبورت HD 6 حيث يكون المعلق نوفل باشي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط،، بينما يأتي فريق وستراسبورج في المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط .

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