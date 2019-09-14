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رياضة

مرتضى منصور: نعمل على زيادة أعداد الجماهير بمباراة السوبر المصري.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والزمالك
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك محاولات لزيادة عدد الجماهير في مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامته على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج من جانب الجمهوريين.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث : “نعمل على زيادة عدد الجماهير في السوبر حتى لا يكون الحضور مقتصرا على أعضاء الجمعية العمومية فقط بل نعمل على زيادة 5 آلاف للجماهير”.

وأضاف مرتضى منصور: “بالنسبة لمباراة جينيراسيون أمام بطل السنغال سيتم إذاعتها بشكل طبيعي على أون سبورت بعدما دفعنا 20 ألف دولار بالشراكة مع إعلام المصريين وهذا لإسعاد جماهير الزمالك”.

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القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبطل السنغال

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