مرتضى منصور: نعمل على زيادة أعداد الجماهير بمباراة السوبر المصري.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك محاولات لزيادة عدد الجماهير في مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامته على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج من جانب الجمهوريين.





وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث : “نعمل على زيادة عدد الجماهير في السوبر حتى لا يكون الحضور مقتصرا على أعضاء الجمعية العمومية فقط بل نعمل على زيادة 5 آلاف للجماهير”.



