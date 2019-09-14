كادت ان تسقط... نادين نجيم تتعثر بفستانها على مسرح مهرجان الفضائيات العربية.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أثناء تعثرها بفستانها وكادت أن تسقط على خشبة مسرح مهرجان الفضائيات العربية اثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام.





وارتدت نادين نسيب نجيم بفستان باللون البيج والذهبي، والمطعم بالقطع اللامعة، وكان الفستان بفتحة من القدمين، والتي أبرزت من أنوثتها، وأناقتها.





وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد أبرزت ملامحها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت وضع الكحل الأسود والسموكي ايز على عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



