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فن

كادت ان تسقط... نادين نجيم تتعثر بفستانها على مسرح مهرجان الفضائيات العربية.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:18 ص
نادين نسيب
نادين نسيب
مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أثناء تعثرها بفستانها وكادت أن تسقط على خشبة مسرح مهرجان الفضائيات العربية اثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام.

وارتدت نادين نسيب نجيم بفستان باللون البيج والذهبي، والمطعم بالقطع اللامعة، وكان الفستان بفتحة من القدمين، والتي أبرزت من أنوثتها، وأناقتها.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد أبرزت ملامحها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت وضع الكحل الأسود والسموكي ايز على عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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