مفيش مفيش... رضوي الشربيني تثير الجدل بفيديو جديد ومتابعون: عندك عقدة الرجالة

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتحدث عن التضحيات بالعلاقات.



وقالت بالفيديو " مفيش بنت بتضحي والعلاقة بتكمل، مفيش بنت تصبر علي غيرة راجل او طولة لسانه او مد ايدة وبتنتهي بجوازه، لية علشان لا يصح الا الصحيح، تتنازلي هتفشلي، تصبري علي راجل مبهدلك وضربك وشتمك النهاية معروفة وتتنزلي ليه خليكى واعية تكمل العلاقة تكمل مكملتش مع السلامة، ".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين الهجوم عليها والتأييد لها كالتالي حيث هاجمها البعض قائلين " انتي واللي زيك عندكو مرض اسمه راجل " كما طالبها أخر بتناول طرفي الازمة بقوله و" لية ما بتتناوليش الطرفيين بكلامك عشان يكون موضعي "فيما جاءت ردود بعض التعليقات ايجابية مثل" كلامك صحيح 100٪"