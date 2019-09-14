ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

5 قتلى في يومين جراء الفيضانات بـ إسبانيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
السلطات أغلقت المدارس
السلطات أغلقت المدارس في منطقة فالينسيا
أحمد قاسم
قُتل خمسة أشخاص خلال يومين وتمّ إجلاء 3500 آخرين على الأقلّ بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السُلطات الجمعة.

وآخر جثّة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بُعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي، حسب ما أوضح متحدّث باسم رجال الإسعاف.

وفي وقت سابق الجمعة، كان تمّ العثور على جثّة أخرى. وكتبت أجهزة الطوارئ على تويتر "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس.

وكانت بلديّة مدينة المرية في الأندلس قالت في تغريدة إنّ رجلًا علق في سيّارته "في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب نسبة الأمطار الغزيرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فيضانات عارمة تجرف طريقا في إحدى قرى إسبانيا

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 83 شخصا

فيضانات وعمليات إخلاء في جنوب الهند بعد أمطار غزيرة

مقتل شخص ثالث وإغلاق مطارين بسبب الأمطار الغزيرة بجنوب إسبانيا

مقتل 3 أشخاص وإغلاق مطارين.. ماذا فعلت الأمطار في جنوب إسبانيا

مقتل أربعة وإجلاء آلاف جراء فيضانات بجنوب شرق إسبانيا

ترشيحاتنا

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

كواليس مأمورية نص الليل.. شاهد لحظة تحرير الداخلية لـ طفل منشية ناصر بالمنوفية

كلها فوائد.. تناول السبانخ مرة اسبوعيا واكتشف ما يحدث للجسم

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

علي جمعة يكشف عن علامات محبة الله للعبد .. تعرف عليها

بنبوس ليل ونهار.. أصالة عن أسرتها: إحنا عيلة عاطفية جدا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية