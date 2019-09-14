استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يجري عملية زراعة نخاع للطفلة مريم

استجاب مجلس الوزراء لشكوى أحد المواطنين لموقع "صدي البلد" الاخباري، عن احتياج ابنته الصغري لإجراء عملية زرع نخاع لمعاناتها من خلل بوظائف الجسم.



وعلي الفور قام المسئولين بمجلس الوزراء بالتواصل مع والد الفتاة والتكفل بإجراء العملية لها حرصا منهم على سلامتها وتخفيف العبء على والديها.



ويتوجه موقع صدي البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء على سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ علي سلامة المواطنين



وكان المواطن محمد العناوي، من المحلة الكبرى، تقدم في رسالة لخدمة القرّاء بموقع "صدى البلد"، للمسئولين بوزارة الصحة مساعدته فى إنقاذ ابنته الصغيرة "مريم" البالغة عامين و8 أشهر، حيث إنها بحاجة لعملية زرع نخاع لمعاناتها من خلل بوظائف التمثيل الغذائى



وقال فى رسالته : كان لدى ابنتين قبل مريم ولكن ماتوا بنفس المرض نتيجة الإهمال ومريم هتموت زي اخواتها لو اتأخرت اكتر من كده عل عمليه زرع النخاع .



وتابع : "العملية تكلفتها 21 ألف جنيه إضافة إلى علاجها بعد العملية"، مناشدا أهل الخير والمسئولين مساعدته فى إنقاذ ابنته.



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