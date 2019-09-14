استجابة لصدي البلد.. مجلس الوزراء يجري عملية للطفل محمد وينقذه من الشلل

استجاب مجلس الوزراء لشكوى أحد المواطنين لموقع "صدي البلد" الاخباري، عن احتياج ابنة الصغير لاجراء عملية جراحية لازالة التصاق الركبتين لعدم تعرضه للشلل بقدميه.





وعلي الفور قام المسئولين بمجلس الوزراء بالتواصل مع والد الطفل والتكفل بإجراء العملية لها حرصا منهم علي سلامتها وتخفيف العبء على والديها.





كان وليد محمد، البالغ من العمر ٤٤ عاما، عامل، يقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : ابني محمد بدلا من أن يحلم باللعب أصبح يحلم بالعلاج، فهو منذ ولادته يعاني من التصاق بالركبتين ومعرض في أي وقت للعجز عن الحركة مع الوقت، ولكم أن تتخيلوا مشاعر أب يرى ابنه وهو معرض للشلل كل يوم وهو عاجز لا يمكنه فعل شيء، والحل الوحيد رفع اليد للسماء، ونقول يارب.





وأضاف: محمد يحتاج لإجراء عملية جراحية تكلفتها ٢٠ ألف جنيه، وأنا عامل باليومية يعنى على باب الله، يوم اشتغل ويوم لا، ولا حتى ضامن شغل اليوم اللي بعده، خدت القرشين كنت شيلهم، وصرفتهم عليه في علاج ومشاوير للدكاترة، كل أسبوع مطلوب مني علاج تمنه ٣٠٠ جنيه، وللأسف من غير ما يكون في تحسن، طبعا دا حاجة أسبوعية لازم نوفر الفلوس، فنضطر وأنا وأسرتي ممكن نوفر مصاريف يوم ولا ٣ عشان نشتري العلاج، ومبنعرفش نمد إيدينا، الدكاترة قالوا الحل عشان ابنك يمشي طبيعي زي اللي في سنة لازم يكون عملية تتكلف ٢٠ ألف على الأقل.





ويختتم حديثه: كل حلمي أنا ووالدته، نشوف ابني بيمشي على رجله، لأن حالته كل يوم بتتأخر، كمان أعصابه بدأت تتعب ويدخل في اكتئاب بسبب إنه حاسس نفسه هيفضل كدا طول العمر.



