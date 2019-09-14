غدا.. تربية حلوان تبدأ امتحانات المتخلفين

تبدأ كلية التربية جامعة حلوان امتحانات التخلفات او دور سبتمبر الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة المتخلفين فى مادة او اثنين غدا الأحد فى التاسعة صباحا .





كانت إدارة الكلية قد أعلنت أن امتحانات دور سبتمبر تبدء الأحد ١٥ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهي الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩،





ومن المقرر أن يمتحن أقسام (جغرافيا - تاريخ - علم النفس - فلسفة) يوم الأحد القادم في قسم علم النفس.





وأقسام (انجليزي اساسي - فرنساوي - رياضة اساسي - علوم اساسي) في قسم الصحة النفسية، وأقسام (لغة عربية عام - الماني - انجليزي عام) في قسم المناهج يوم الأحد، وأقسام . (فيزياء - كيمياء - بيولوجي - جيولوجي) يوم الاثنين في قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم رياض اطفال يوم الثلاثاء 17/9 في قسم رياض الأطفال.



