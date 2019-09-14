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تعليم

غدا.. تربية حلوان تبدأ امتحانات المتخلفين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تبدأ كلية التربية جامعة حلوان امتحانات التخلفات او دور سبتمبر الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة المتخلفين فى مادة او اثنين غدا الأحد فى التاسعة صباحا . 

كانت إدارة الكلية قد أعلنت أن امتحانات دور سبتمبر تبدء الأحد ١٥ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهي الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩، 

ومن المقرر أن يمتحن أقسام (جغرافيا - تاريخ - علم النفس - فلسفة) يوم الأحد القادم في قسم علم النفس. 

وأقسام (انجليزي اساسي - فرنساوي - رياضة اساسي - علوم اساسي) في قسم الصحة النفسية، وأقسام (لغة عربية عام - الماني - انجليزي عام) في قسم المناهج يوم الأحد، وأقسام . (فيزياء - كيمياء - بيولوجي - جيولوجي) يوم الاثنين في قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم رياض اطفال يوم الثلاثاء 17/9 في قسم رياض الأطفال.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم إعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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