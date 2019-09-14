السعودية تؤكد على ضرورة مكافحة إرهاب إيران وروسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعيد افتتاح متحف طنطا الأثري بعد 19 عاما من إغلاقه

مصر: 390 مليون قدم غاز للإنتاج في 2020

لافروف: الحرب في سوريا انتهت والحياة تعود إلى طبيعتها

قمة روسية تركية إيرانية بشأن سورية في أنقرة الاثنين

داود أوغلو يعلن رسميا استقالته من الحزب الحاكم في تركيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الراي" على قيام وزارة ة الآثار المصرية بإعادة افتتاح متحف طنطا القومي أمام الجمهور بعد 19 عاما من إغلاقه، وذلك وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم، مشيرةً إلى أن المتحف يعد أحد أهم المتاحف الأثرية في مصر لما يتمتع به من تاريخ طويل وعريق. ونشأت بهذه المدينة عواصم لمصر الفرعونية، كما كانت تؤدي دورا مهما في تاريخ مصر طوال العصور المختلفة نتيجة لموقعها الاستراتيجي.وقالت "الوطن" إن وزارة البترول المصرية أعلنت، أمس، الانتهاء من حفر آبار مشروع تنمية وانتاج المرحلة (9 ب) بالمياه العميقة بمنطقة غرب الدلتا وجار ربطها على الانتاج لإضافة حوالي 390 مليون قدم مكعبة غاز يوميا اعتبارا من الشهر الحالي وحتى نهاية الربع الأول من عام 2020 .وأوضحت الوزارة أن شركتي (رشيد) و(البرلس) نجحتا في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة خلال عمليات حفر الآبار بالمرحلة (9 ب) واكتشاف طبقة حاملة للغازات من البئر (سوان شرق) والتي أضافت حوالي 67 مليار قدم مكعبة من المخزون القابل للاستخراج.على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الجريدة" عن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله إن التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي بناء على توجيهات من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليؤكد دعم المملكة له ولحكومته.وأضاف الأمير خالد: "كان اللقاء بفخامته مثمرا وإيجابيا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".واهتمت "الأنباء" بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة بأن الحرب في سوريا انتهت وان البلاد تعود تدريجيا الى الحياة الطبيعية، مضيفًا أن بقاء بعض بؤر التوتر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة مثل إدلب ومنطقة شرق الفرات.وذكرت "الراي" أن المسئول الكبير في الكرملين يوري أوشاكوف قال إن زعماء روسيا وتركيا وإيران سيبحثون الموقف المتأزم في محافظة إدلب السورية خلال قمة في أنقرة يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن القمة ستضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.وأفادت "الوطن" بأن تونس دخلت رسميًا مرحلة الصمت الانتخابي، و ذلك بعد 13 يومًا من الحملات الانتخابية لـ 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية، وذلك بالتزامنمع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي ستعرفها تونس في السادس من أكتوب المقبل، ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية لمنع حصول تداخل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو استفادة المترشحين الرئاسيين من حملة الانتخابات البرلمانية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية قوله إنه قد استشهد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.دوليًا، أفادت "القبس" بأن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي كان أحد أقرب حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن أنه استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم وانتقد مجددا قدرات الحزب على الحكم لكنه لم يعلن حتى الآن تدشين حزب جديد كما كان متوقعا.