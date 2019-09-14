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رياضة

الأهلي في اختبار قوي أمام كانو سبورت فى المباراة الأولى لـ فايلر بإفريقيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:48 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
محمد رشاد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في المباراة التي ستقام بالسادسة من مساء اليوم السبت، فى اطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن أول انتصار في غينيا الإستوائية تحت قيادة مدربه الجديد فايلر حين يلعب مباراة اليوم، حيث أنه في مباراة الذهاب عام 2006 تعادل بدون أهداف، فيما كان قد تمكن من الانتصار بأربعة أهداف نظيفة في مباراة العودة.

واصطحب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق الإفريقية بالكامل إلى غينيا الإستوائية، باستثناء رامي ربيعة المصاب، وإلتحق بهم علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو وأليو ديانج بعد انتهاء مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي.

وتأكد غياب وليد أزارو عن المباراة بسبب معاناته من إصابة في أربطة الركبة خلال معسكر منتخب بلاده أمام بنين الأسبوع الماضي.

وتجاوز الأهلي فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

وفي المقابل استطاع كانو سبورت أن يتأهل لمواجهة الأهلي بعدما تجاوز ميكيل كينيما ممثل إثيوبيا، بعد الفوز 2-1 في غينيا الاستوائية، والتعادل بهدف لمثله في إثيوبيا.

ويأمل الأهلي أن يتمكن من تحقيق أول انتصار في غينيا الإستوائية في ظل حملته من أجل الفوز بدوري لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ آخر تتويج في 2013.

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