ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:36 م
إدارة الأغذية والدواء:
إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة
أ ش أ
حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار "زنتاك" الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الأمر فى الوقت الراهن.

وأشارت الإدارة إلى أن الاختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة فى هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن استخدامه الآن.

وقال الدكتور ديفيد روبينز ، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك : "تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير". "على الرغم من أن عقار"زانتاك"( Zantac ) قد يكون آمنًا على المدى الطويل ، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق ، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر ".




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من شوائب مسرطنة في دواء للحموضة

أمريكا وأوروبا تراجعان سلامة أدوية مضادة للحموضة

ترشيحاتنا

البقيق بخير.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق أرامكو

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل عبد الله السعيد

رغم فوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدي.. دنيا سمير غانم: شقيقتي ايمى أكثر كوميديانة بتضحكني.. فيديو

تعرف على حكم من لمسه الكلب وهو على وضوء

الرئيس السيسي: الجيش المصري مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بأكملها.. فيديو

اكتشفتُ خيانة زوجي.. فهل يحق لي طلب الطلاق؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية