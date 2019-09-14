إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار "زنتاك" الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الأمر فى الوقت الراهن.





وأشارت الإدارة إلى أن الاختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة فى هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن استخدامه الآن.





وقال الدكتور ديفيد روبينز ، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك : "تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير". "على الرغم من أن عقار"زانتاك"( Zantac ) قد يكون آمنًا على المدى الطويل ، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق ، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر ".











