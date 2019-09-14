إندونيسيا: إصابة شرطي في انفجار بمستودع ذخائر يعود للحرب العالمية الثانية

قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع اليوم، السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إصابة شرطي وإجلاء بعض السكان القريبين.



وأوضحت الشرطة الإندونيسية، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم فتح تحقيق في سبب الانفجار، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الناجم عنه.



ويقع المستودع في مقر للشرطة المتنقلة في سريندول قرب مدينة سيمارانج في إقليم جاوة، بوسط إندونيسيا.



واحتلت اليابان إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية في الفترة من 1942 وحتى 1945.