ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

دار الأوبرا تستضيف احتفالية للمكسيك بعيدها الوطني.. الاثنين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
دار الأوبرا تستضيف
دار الأوبرا تستضيف احتفالية للمكسيك بعيدها الوطني
أ ش أ
تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،احتفالية دولة المكسيك بعيدها الوطني،والذي يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث تقدم فرقة "الماس دي كورداس"،أمسية فنية في الثامنة مساء بعد غد /الاثنين/ على المسرح الصغير بالأوبرا.
وأعدت الفرقة برنامجا مميزا يعبر عن الطبيعة الفنية فى البلاد، ويشمل عدة فقرات غنائية وموسيقية من بينها:(هوابانجو،المسافر،سمائي الجميلة،الملك،رقصة القبعة،المكسيك الحبيبة وتحيا المكسيك).
جدير بالذكر أن "فرقة الماس دي كورداس" تكونت في أغسطس 2015 في مدينة أواكساكا جنوب المكسيك بهدف نشر الفنون والثقافة المحلية، وشاركت في العديد من المهرجانات بمختلف الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، دول أمريكا اللاتينية والصين كما قدمت العديد من العروض الناجحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفارة المكسيك تحيي ذكرى اليوم الوطني الـ209 على مسرح الأوبرا.. 16 سبتمبر

ترشيحاتنا

أحمد عكاشة: المرأة أقوى من الرجل.. لهذه الأسباب

دور تاني يمكن يطلع ولد.. كريم عبد العزيز يكشف رد فعله بعد أول مولودة له

التنمية المحلية في أسبوع.. بدء إحلال مركبات التوك توك بسيارات فان

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. فيديو

المصري: اللجنة الخماسية تتواصل مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

الجيش الليبي: مقتل 3 قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

تامر حسني مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور