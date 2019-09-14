أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

شاركت الفنانة نشوى مصطفى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال الاحتفال بحفل زفاف ابنتها.



وأطلت نشوى مصطفى فى الصورة بإطلالة راقية مناسبة لأم العروس، حيث ارتدت فستانا طويلا ومنفوشا باللون البينك الفاتح، وحمل التصميم توقيع المصمم Ayman Lahmouni، فيما اتسم بالنقوشات الراقية التى لا تحمل أى تطريزات.



فيما اعتمدت نشوى مصطفى فى حفل زفاف نجلها على فستان باللون البيج من أنامل Ayman Lahmouni، أيضا، ولكنه تميز بالتطريزات اللامعة والريش الناعم.



أما عن تسريحات الشعر فكانت بسيطة ومتناسقة مع كل إطلالة، واختارت نشوى مصطفى فى كل مرة مكياجا جذابا وهادئا وغير مبالغ فيه.