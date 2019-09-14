إصابة ٤ من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

أصيبت أم وثلاثة من أطفالها صباح اليوم، السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بنى سويف المنيا جنوب نفق سنور.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب السيارة رقم 6473 ع ل ط ملاكى جنوب نفق سنور بنحو 7 كيلو مترات وهرعت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ.



واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس، مدير المستشفى، كلا من جنا هشام صقر، 14 سنة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، وشقيقها معاذ، 8 سنوات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقتها نيجار، 10 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ودعاء بهاء الدين محمد، 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمدينة طنطا.