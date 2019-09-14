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منوعات

مريح كـ المنزل.. اليابان تتفوق بجدارة بـ أحدث قطار

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
قطار
قطار
أ ش أ
يستمر عشق اليابانيين للقطارات ويواصلون الابتكار في تصميم القطارات، خاصة أن اليابان تتفوق على الجميع فيما يتعلق بالقطارات فائقة السرعة ولم يشذ أحدث القطارات اليابانية على القاعدة.

وصممت شركة كاسيو سيجما، الحائزة على جائزة بريتزكر، أحدث قطاراتها وأطلقت عليه اسم "لافيو" ابتكارا رائعا.

ويشمل تصميم القطار "غطاء خارجيا عاكسا فضي اللون"، وتصل سرعته إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويضم 8 عربات مقطورة و422 مقعدا، للسماح للركاب بالشعور بالراحة، وهو مصمم كى يعكس المناظر الطبيعية بينما يشق طريقه عبر الجبال، كما تتيح نوافذه الضخمة ذات المنحنيات الفرصة للركاب رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية طوال الرحلة.

وفي الداخل، فإن القطار مزود بسبل راحة سواء فيما يتعلق بالمقاعد أو المناضد ليشعر الراكب كما لو كان فى غرفة المعيشة فى منزله.

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