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رشا مجدي: مصر تمر بمرحلة من الشفافية بين الشباب والدولة .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
ندى فتح الله
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مؤتمرات الشباب أصبحت تمثل حالة خاصة جدًا، لم تشهدها مصر من قبل.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن تلك المرحلة والحالة التي تشهدها مصر تعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب والدولة، حيث أن مؤتمرات الشباب يشارك بها مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات من كافة محافظات مصر.

ونوهت رشا مجدي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على المشاركة في كافة المؤتمرات، حيث إنه يتلقى آراء ومقترحات الشباب بأريحية شديدة، كما أنه يجيب على أسئلة المواطنين بكل شفافية وصراحة.

وأوضحت رشا مجدي أن مؤتمرات الشباب تؤكد أن الدولة المصرية تبني لفكر جديد في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم.

وتابعت أن مؤتمر الشباب الثامن الذي ينعقد اليوم له أهمية كبيرة، حيث أنه يأتي في توقيت هام للغاية، مشيرة إلى أن الموضوعات لتي سوف يتناولها المؤتمر في غاية الأهمية.

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