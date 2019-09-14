تنصت على هاتف ترامب وتجسس على البيت الأبيض.. نتنياهو يكشف بالتفاصيل

نشرت وسائل إعلام عبرية تصريحات مثيرة لـ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول التنصت على هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزرع أجهزة تجسس فى البيت الأبيض.



وأعلن نتنياهو، تورط المًعارضة الإسرائيلية، فى نشر التقرير الأمريكي، الذي تحدث عن أن إسرائيل، تتجسس على البيت الأبيض، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء المقبل.



وهاجم نتنياهو رؤساء أكبر قوائم المعارضة بيني جانتس ويائير لابيد، فقال "بالنسبة لهم، كل شيء مسموح، إنهم على استعداد لفعل أي شيء، لكسب بضع أصوات في الانتخابات، حتى وإن كان المس بهذا الكنز الثمين، وهو العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وعلاقاتي مع الرئيس الأمريكي".



وأوضح نتنياهو "سمعتم الخداع الذي يقول، إن إسرائيل تحاول التجسس على البيت الأبيض"، معتبرا ذلك "كذبة تامة".



وأضاف "لكن مارك ليفين، المدير السابق للمدعي العام الأمريكي قال، إن التقرير يناسب ألاعيب مستشار أوباما السابق يوئيل بننسون، الذي يعمل الآن مستشارًا للدعاية الانتخابية لجانتس ولابيد".



وكتب لابيد في "تويتر" ردًا على اتهامات نتنياهو، "أجريت مقابلة مع شبكة 'سي إن إن'، ودعمت نتنياهو في قضية التنصت. لقد اتهمنا اليوم بالمبادرة بالقضية. تجاهلوا أنه كذاب، ماذا عن بعض المسؤولية الوطنية؟ لقد فقد الرجل عقله".



وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقرير فقال، "لا صدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".