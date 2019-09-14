اخبار البلد.. مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل.. انفجارات معمل أرامكو.. ومأمورية لتحرير طفل مختطف

نشر موقع "صدى البلد"، فى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الهامة أبرزها :





مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، أحد أهم مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "آنفيلد"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.





نشر موقع صدي البلد علي مدار الاسبوع الماضي العديد من الاخبار المهمة المتعلقة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات تعرف عليها.





أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن حريقًا ضخمًا التهم معمل شركة أرامكو للنفط في مدينة بقيق بالسعودية.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من الأسباب التي تقوي محبة الله عز وجل عند العبد التخلية والتحلية، موضحا أي أخرج حب غير الله من القلب، {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} ادخل حب الله في قلبك، فقوة المحبة هذه، سوف تؤدي بك إلى الشعور باللذة، فالتمسك بحب الله، التخلية والتحلية، خلي قلبك من السوى، وحليه بحب الله.





كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن دراسة الهيئة لطرح أراضى للإسكان الاجتماعى بمساحات من 209 إلى 276 متر مربع خلال الربع الثاني من العام المالى الجارى 2019 - 2020.





تحاول الأجهزة الأمنية استخراج طالب بكلية الطب بعدما استقر جثمانه بين الصخور بأحد شواطئ دمياط.





حصل صدى البلد على فيديو لحظة تحرير طفل مختطف من منطقة منشية ناصر باحدى قرى بركة السبع، على أيد 3 متهمين طلبوا فدية مالية قدرها 3 ملايين جنيه وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة.