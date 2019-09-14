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برلمان

فؤاد بدراوى: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير وجسر على المستقبل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
النائب فؤاد بدراوى
النائب فؤاد بدراوى
معتز الخصوصى
أبدى النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، إعجابه الكبير بخلية العمل التي يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، قائلًا "إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير الذي تبثه مثل هذه اللقاءات، وجسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها".

وأضاف النائب فؤاد بدراوى فى بيان صحفى، أن مناقشة قضايا الإرهاب وسبل مواجهته فى هذه النسخة أمر غاية فى الأهمية، خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التى قادتها الدولة والمجتمع فى مواجهة هذا الخطر.

وأشار النائب فؤاد بدراوى، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس بنفسه والتى تعمل الحكومة و البرلمان و الأحزاب على تنفيذها و تلبيتها.

ونوه النائب فؤاد بدراوى بأن شباب الوفد كان ومازال يشارك ويتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكر خاص به قريبًا الهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التى تعمل عليها الدولة وتعنى بها أجندة الوفد حتى نعضد جميعًا من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة والمشاركة والقيادة ومواجهة التحديات.

يذكر أن الرئيس سيلتقى ١٦٠٠ شاب بينهم شباب الأحزاب السياسية بقاعة المنارة اليوم، السبت، ويخصص خلالها جلسة للحوار مع الرئيس مباشرة تحت عنوان "اسأل الرئيس".

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