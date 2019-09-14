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أخبار العالم

بعد اعتقال السعودية أحد قيادات حماس.. بيان جديد من الحركة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
حركة حماس
حركة حماس
سمر صالح
أصدرت حركة حماس بيانا ثانيا تجدد خلاله دعوتها للمملكة العربية السعودية بالإفراج عن القيادي محمد الخضري، المعتقل لديها.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، أسامة حمدان "ندعو السلطات السعودية للإفراج عن القيادي محمد الخضري".

وتشير حركة حماس إلى أن الخضري كان مسؤولا عن إدارة علاقة الحركة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلد مواقع قيادية عليا في "حماس".

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