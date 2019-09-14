كيلو الطماطم يسجل 6.20 جنيه .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-9-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-9- 2019 بسوق العبور، حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.



وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم لتسجل 6.20 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 24 لـ30 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ3 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



وعن اسعار الفاكهة اليوم ،تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ12 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 5 لـ8 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 21 جنيها، والمانجو نعومى بـ20 جنيها.