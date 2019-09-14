مراجع يتهم حزب المحافظين البريطاني بتحريف عنوان مقال لبي.بي.سي على فيسبوك

اتهم أحد المختصين بمراجعة الحقائق على موقع‭‭‭ ‬‬‬فيسبوك حزب المحافظين البريطاني الحاكم يوم الجمعة بتحريف عنوان مقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في إعلاناته على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.



وتوصلت مؤسسة (فول فاكت) "الحقيقة الكاملة" البريطانية الخيرية المعنية بتقصي الحقائق لصالح أطراف أخرى إلى أن حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون يمول إعلانات على فيسبوك تحتوي على رابط مقال لبي.بي.سي بعنوان "زيادة نقدية قدرها 14 مليار جنيه استرليني للمدارس".



وعنوان القصة الفعلية لهيئة الإذاعة البريطانية "الإنفاق على المدارس: الإعلان عن زيادة نقدية بعدة مليارات من الجنيهات" ويشير بدلا من ذلك إلى رقم 7.1 مليار جنيه استرليني منتقدا استخدام الحكومة رقم 14 مليار جنيه استرليني باعتباره الطريقة غير المعتادة لحساب الإنفاق.



وقالت مؤسسة (فول فاكت) التي تعد جزءا من برنامج لتقصي الحقائق لصالح أطراف أخرى أسسته شركة فيسبوك لمكافحة المعلومات الخاطئة على المنصة، إنها كانت تتحرى الإعلانات على الإنترنت قبل إجراء انتخابات مبكرة محتملة في البلاد.



وقال ويل موي الرئيس التنفيذي لمؤسسة (فول فاكت) "من الخطأ أن يتم تغيير عمل صحفيين مستقلين بهذه الطريقة وتضليل القراء".



وقالت المؤسسة الخيرية إنها عبرت عن مخاوفها لفيسبوك. وذكر متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تتحرى أمر الإعلانات المعنية.



ولم يرد حزب المحافظين و(بي.بي.سي) على الفور على طلبات تعليق لكن شون كوجلان الصحفي في (بي.بي.سي) وكاتب المقال أشار على تويتر إلى أن "الاشارة الوحيدة إلى رقم 14 مليار جنيه استرليني في القصة كانت لمسؤول الإحصاءات الذي يقول إنه رقم غير صحيح لا ينبغي استخدامه".



وتضمنت القصة تحليلات من روبرت كاف مسؤول الإحصاءات في (بي.بي.سي) الذي قال إن الحكومة لا تحسب زيادة الإنفاق بالطريقة المعتادة.



وكتب كاف في التحليل يقول "وصف ذلك بأنها زيادة قدرها 14 مليار جنيه استرليني، سيجعل الحكومة تبدو أكثر سخاء مما هو عليه الحال في الواقع".



وأوضحت مؤسسة (فول فاكت) أن هيئة الإذاعة البريطانية أخبرت مراجعي الحقائق بأنها لم تغير عنوان المقال مطلقا. وأكدت شركة فيسبوك أن العناوين يمكن أن تتغير عند عرض الإعلانات على المنصة.



وقال متحدث باسم فيسبوك لرويترز "نعمل على وضع ضوابط لضمان سيطرة الناشرين على الطريقة التي تظهر بها عناوينهم في الإعلانات".