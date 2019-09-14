برشلونة يصطدم بـ فالنسيا في مواجهة نارية بالدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى برشلونة للحفاظ على سلسلة انتصاراته على ملعبه والتي بلغت ثمانية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فالنسيا الذي كان آخر فريق خرج بنقطة من كامب نو خلال مواجهة الفريقين في فبراير الماضي (2-2).



ويعاني فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي من مشكلة على الصعيد النتائج، بعدما جمع أربع نقاط فقط من 3 مراحل خاضها في ظل غياب القائد الفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتأثر الفريق الكتالوني كثيرا بغياب ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، بينما لم يلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أي دقيقة حتى الآن بعد إصابته في الحصة التدريبية الأولى بعد انتهاء الإجازة الصيفية.



ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فالنسيا في المركز العاشر بنفس الرصيد.