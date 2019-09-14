لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورا جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، خلال تكريمها فى مهرجان القنوات الفضائية.





وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار خلال الحفل بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست مايا حداد، وظهرت بفستان أنيق باللون الأزرق من توقيع مصمم الأزياء العالمى إيلى صعب، وتميز التصميم بصيحة البليسيه والكتف الواحد.





فستان دنيا سمير غانم، بلغت تكلفته 95,547.06 ألف جنيه، ونسقت معه حقيبة صغيرة الحجم باللون الفضى.





و اعتمدت دنيا سمير غانم على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل Shariff Tanyous مكياج رائعا كشف عن جمال ملامحها.