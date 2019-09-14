ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورا جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، خلال تكريمها فى مهرجان القنوات الفضائية.

وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار خلال الحفل بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست مايا حداد، وظهرت بفستان أنيق باللون الأزرق من توقيع مصمم الأزياء العالمى إيلى صعب، وتميز التصميم بصيحة البليسيه والكتف الواحد.

فستان دنيا سمير غانم، بلغت تكلفته 95,547.06 ألف جنيه، ونسقت معه حقيبة صغيرة الحجم باللون الفضى.

واعتمدت دنيا سمير غانم على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل Shariff Tanyous مكياج رائعا كشف عن جمال ملامحها.

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامى رضوان لـ دنيا سمير غانم: هتنوري نهائي أمم إفريقيا

دنيا سمير غانم تنشر صورة جديدة من حفل نهائى بطولة إفريقيا

شاهد.. دنيا سمير غانم فى كواليس نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019

فى الساحل الشمالى.. دنيا سمير غانم بالذهبى وإيمى بالأصفر

بالأبيض والأسود .. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

شريف رمزي برفقة سمير غانم ومجموعة من الفنانين

ترشيحاتنا

الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت 14-9-2019

انفجارات ضخمة تهز معمل لشركة أرامكو في السعودية.. فيديو

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية