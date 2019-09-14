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أخبار العالم

حريق بقيق.. أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد السعودي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
مدير مكتب ولي العهد
مدير مكتب ولي العهد السعودي
على صالح
علق مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر؛ على حريق شركة آرامكو اليوم السبت، داعيا الله أن يديم الأمن على المملكة وأهلها 

 وغرد بدر العساكر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت، قائلا: تحت وسم بقيق: «اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين».


وكشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، بأنه عند الساعة الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار «درون».  

وأضاف: تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

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