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فن

لقاء صحفي .. سبب زواج يوسف الشريف وإنجي علاء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف الشريف، فهو من مواليد 14 سبتمبر 1978، وقد أكمل اليوم عامه الـ41.

يوسف الشريف يعد واحدا من أهم النجوم في مصر، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة منها القيصر ولعبة إبليس وكفر دلهاب واسم مؤقت ورقم مجهول.

وشارك يوسف الشريف ايضًا في بطولة عدة أفلام منها العالمي وهي فوضى وآخر الدنيا.

يوسف الشريف متزوج منذ عدة سنوات من إنجي علاء والتي كانت تعمل ببداية مشوارها الفني كصحفية والتقت به خلال إجرائها معه حوار صحفي وتحولت علاقتهما من صداقة إلى قصة حب في أقل من عام.

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