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محافظات

بعد غرقه فى دمياط.. تشييع جثمان طالب بطب المنصورة بمسقط رأسه بالدقهلية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
أحمد مجدى
أحمد مجدى
همت الحسينى
شيع الآلاف من أبناء قرية ميت طاهر، التابعة لمركز منية النصر والقرى المجاورة، جثمان الشهيد أحمد مجدى، الطالب بالفرقة الثانية بطب المنصورة، فى مشهد جنائزى مهيب، حيث شهدت الجنازة إغماءات من قبل أصدقائه، وأحبائه. 

وكان الراحل غرق بمياه بحر دمياط الجديدة منذ عدة أيام، ولم تخرج جثته إلا منذ عدة ساعات، حيث وجدت بين الصخور عالقة فى بعد ١٣ كيلو متر.

يذكر أنه تم تشكيل فريق إنقاذ بحرى مكون من 6 بحارة بقيادة حاتم قابيل، نائب رئيس مدينة جمصة، بتولي عمليات البحث عن جثمان الطالب بالتعاون مع فرق الإنقاذ حتى تمكنوا من العثور عليه بين صخور شاطئ الميناء وتم انتشال الجثة.

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