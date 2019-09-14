بعد غرقه فى دمياط.. تشييع جثمان طالب بطب المنصورة بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع الآلاف من أبناء قرية ميت طاهر، التابعة لمركز منية النصر والقرى المجاورة، جثمان الشهيد أحمد مجدى، الطالب بالفرقة الثانية بطب المنصورة، فى مشهد جنائزى مهيب، حيث شهدت الجنازة إغماءات من قبل أصدقائه، وأحبائه.





وكان الراحل غرق بمياه بحر دمياط الجديدة منذ عدة أيام، ولم تخرج جثته إلا منذ عدة ساعات، حيث وجدت بين الصخور عالقة فى بعد ١٣ كيلو متر.



