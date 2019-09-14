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مرأة

بـ مكعب ثلج.. احصلي على جسم رشيق

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
مكعب ثلج
مكعب ثلج
قسم المرأة
السمنة مشكلة تواجه نساء كثيرات يرغبن في التخلص منها في أسرع وقت وبأقل مجهود وتكلفة، وتخضع كثيرات منهن لحميات غذائية كثيرة من دون نتائج سريعة، ولكن موقع "بولد سكاى"، كشف مؤخرًا عن أحدث الطرق لخسارة الوزن وهى استخدام "الثلج".

بمجرد وضع مكعب واحد من الثلج فى كوب الماء ثم شرب الماء المثلج هذا لا يساعد فقط فى إخماد عطشك، ولكنه يساعد بشكل مذهل فى فقدان الوزن أيضًا، ويجب استخدام لتر واحد على الأقل يوميًا مما يساعد الفرد على فقدان الوزن.

ويفضل مع هذا النظام تناول وجبتين يوميًا، وإذا كنت تمارس الرياضة تناول ثلاث وجبات.

اتباع هذا النظام يعمل على تحفيز وتنشيط الشهية؛ مما يساعد على حرق السعرات الحرارية، وذلك لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، وهذا يعنى تقليل نسبة الدهون بالجسم.

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