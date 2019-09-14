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أخبار البلد

مسئولو الصحة فى بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
عبد الصمد ماهر
توجه مسئولو وزاررة الصحة والسكان، صباح اليوم، السبت، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المسئولين سيترأسون اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد إنه من المقرر أن يتفقد مسئولو الصحة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجولة، للإعلان عن آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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