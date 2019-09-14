بروسيا دورتموند يستضيف باير ليفركوزن في الدوري الألماني

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي بروسيا دورتموند منافسه باير ليفركوزن اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة علي ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني .



ويسعى بروسيا دورتموند لمحو آثار الهزيمة القاسية التي تلقاها الجولة الماضية أمام يونيون برلين والعودة لطريق الانتصارات املا في تحقيق لقب البطولة المحلية وليكون استعدادا قويا لمباراة برشلونة في بطولة دوري ابطال اوروبا .



ويحاول باير ليفركوزن الخروج بأفضل نتيجة من المباراة أمام البروس واستكمال النتائج الايجابية التي حققها منذ انطلاق الموسم الالماني .



جدير بالذكر ان فريق بايرليفركوزن يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط بينما جاء بروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 6 نقاط .