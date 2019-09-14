مياه الإسكندرية: إعادة تأهيل منافذ خدمة العملاء بالإبراهيمية ورشدي





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ آبار مياه جوفية اختبارية لخدمة المنطقة الجنوبية من محافظة الإسكندرية كأحد مصادر الدعم للمياه السطحية، كما تم الانتهاء من إنشاء مخزن بالرافع لسرعة نقل الخامات والمهمات المملوكة للشركة والمشونة بمخازن محطة مياه الكيلو 40 "مريوط 2"، عند تسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح رئيس الشركة، أنه في مجال الإحلال والتجديد للشبكات، تم تنفيذ خطوط طرد بأقطار 4، 6، 8، 12، بأطوال 5643 مترا بمناطق السيوف وأبوقير لخدمة مشروعات المياه بتلك المناطق، وكذا ترحيل خطوط مياه بأقطار 1000مم بطول 150 مترا و12 مترا بمناطق المحمودية وأمام مشروع بشاير الخير2، لتعارضها مع أعمال تطوير محور المحمودية.



وأكد أنه تم تعديل خطوط أقطار 4 : 12 ضمن المشروعات التي يتم التعاون فيها مع المنطقة الشمالية العسكرية، وكذا تعديل 3 خطوط للمياه أمام شركة الزيوت المستخلصة ضمن أعمال تطوير محور المحمودية، وعمل تغذية لمشروع لسان جليم على الكورنيش بتركيب خط مواسير زهر مرن قطرى4 بطول نحو 240 مترًا.





ونوه بأنه تم أيضا تركيب 1 طلمبة مياه نقية تصرف 500/75 برافع مياه الكيلو 58 لتغذية مناطق "النقاط الساخنة" غرب الطريق الصحراوي، ومنها منطقة "جمعية القضاة – قرية أبو مسعود – قرية خالد بن الوليد" برافع مياه الكيلو 58.



وأشار إلى الانتهاء من مد وتدعيم خطين ناقلين لمواسير مياه بلاستيك قطر 12 بطول نحو 22 كم لتغذية مزارع الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب النوبارية، وكذا الانتهاء من إحلال وتجديد خط مواسير مياه نوعية أسبستوس قطر 18 إلى مواسير بلاستيك جديدة قطر 18 بطول نحو 1 كم بالمنطقة الحرة لتغذية الشركات الصناعية.



وقال المهندس أحمد جابر، إنه في إطار استجابة الشركة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتركيب العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات القديمة، بلغ عدد العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها حتى شهر أغسطس الماضي 25330 عدادا، بالعديد من المناطق بالمحافظة، ومنها "قرية كازبلانكا بالساحل الشمالي - مكتب القوى العاملة – بشاير الخير"، والعديد من الأندية بالإسكندرية.



وأضاف أنه بالنسبة لخدمة العملاء، تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وتجديد منافذ لخدمة العملاء بمناطق الإبراهيمية ورشدي، كما يجري حاليًا تجهيز مركز خدمة عملاء المنشية 2 "تحت الإنشاء" لخدمة أهالي منطقة أبيس العاشرة، بالإضافة إلى المراكز الأخرى، وهى، مجمع خدمات كوم الدكة، بمساحة نحو 420 م2، وبارتفاع 4 أدوار، لخدمة نحو 132 ألف مشترك بمناطق "سيدي جابر، وسبورتينج، وكليوباترا، والإبراهيمية، والشاطبي، والمطار".



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مركز خدمة عملاء الورديان، بمساحة نحو 125 م2، وبارتفاع 5 أدوار، لخدمة نحو 87 ألف مشترك بمناطق "وادي القمر، ونجع العرب، وكرموز، والمكس، والدخيلة البحرية"، ومركز خدمة عملاء برج العرب، والذي تم افتتاحه لتلبية احتياجات أهالي منطقة برج العرب، واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة والمتعلقة بسداد الفواتير وإجراءات التعاقد.



وأكد أنه تم استحداث وحدة لمتابعة الشكاوى الإلكترونية والتجارية لضمان جودة الرد والسرعة لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، وكذا الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإجراء تعديلات على برنامج "CMS" للتمكن من إدخال القراءات بطريقة صحيحة وإعطاء "Feedback" دقيق للعميل عن طريق قراءاته المسجلة، والاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعمل دمج حَسب بيانات العملاء من خلال برنامج NTG، وكذا تعديل برنامج الـ CMS والـ Webapp، حتى يتمكن العميل من الاستعلام مباشرة عن قراءته ومبلغ فاتورته.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه في مجال تقليل المصروفات وتعظيم الموارد، جارٍ استكمال أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج وشبكات التوزيع عن طريق تنفيذ جدول زمني للكشف الدوري على شبكات الشركة على مدار العام، من خلال إدارة التسرب (مناطق دراسة تقليل الفاقد)، وتم تطبيق هذه الإستراتيجية والانتهاء من مناطق "الهاويس – أبوسنبل – الكرنك – فلسطين – الجزائر" والتابعة لفروع مريوط 1 والعامرية، وذلك بتقليل نسب الفاقد من نسب تتراوح من 50% : 58% إلى نسب تتراوح من 23% : 34%.



وأشار إلى أنه تم القيام بأعمال حصر للوصلات الخلسة وتحديث خرائط العدادات بالمشاركة مع الفروع التجارية، ومراجعة بيانات العقارات على الطبيعية لتحديث ملفات العقارات، وصيانة جميع العدادات الإلتراسونيك بشبكات التوزيع لضمان فاعلية ودقة حساب كميات المياه النقية المنتجة بالمحطات، بالإضافة إلى أنه تم تركيب 89450 قطعة مياه موفرة، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك.





وأكد أنه في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، تم توريد وتركيب كشافات إنارة شوارع "LED" وكشافات للروافع والمحطات، ليتم بذلك استبدال نظام الإضاءة الخارجي بالكامل من كشافات الصوديوم 400 وات إلى كشافات الليد الموفرة (120-100 وات).



ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه في مجال التوعية، تم تنظيم عدد من حملات التوعية، بجانب المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، ومنها، الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".





ونوه بأنه سيتم استكمال حملات التوعية بالنوادي والشواطئ خلال فصل الصيف، للتوعية بأهمية ترشيد المياه وطرق الترشيد المختلفة، كما تم توزيع مطبوعات التوعية ومطبوعات للتنويه بالخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات والرد على استفسارات وتساؤلات لدى المواطنين، بالإضافة إلى حملات التوعية لمحال الجزارة، والأحياء والجمعيات.



وأشار إلى أنه بالنسبة لمجال المشاركة المجتمعية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "الترسانة لتنمية المجتمع"، وذلك لتوصيل المياه للأسر الفقيرة، والمناطق المحرومة، وبلغ عدد الأسر الفقيرة التي تم توصيل المياه لها خلال شهر أغسطس الماضي 35 أسرة.

استعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الشركة خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2019، مؤكدًا أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتي ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في قطاع مياه الشرب.وقال المهندس أحمد جابر، إنه في مجال إنشاء المشروعات، جارٍ استكمال أعمال إنشاء عنبر التوليد برافع مياه الشرب بمنطقة "مرغم"، كما أنه جارٍ استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وتعديل خطوط السحب والطرد الرئيسية الخاصة برافع مياه الشرب.