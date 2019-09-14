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بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
بأنامل مصممين الأزياء
بأنامل مصممين الأزياء العرب..نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان
هاجر هانئ
توافد مساء أمس، الجمعة، النجوم والنجمات على مهرجان القنوات الفضائية الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

وقد تألقت نجمات الفن خلال هذا الحدث بإطلالات رائعة ومختلفة تنوعت بين التصميمات الطويلة والقصيرة والألوان الملفتة، مما كشف عن ذوقهن الرفيع فى اختيار فساتين السهرة ومنحهن مظهرا جذابا.

وقد سيطرت بعض صيحات الموضة على إطلالات المشاهير، وكانت أبرز صيحة الأوف شولدر، واعتمدت النجمات على ارتداء مجموعة من الفساتين الأنيقة التى حملت أغلبها توقيع مصممي الأزياء العرب.

وارتدت كل من منة فضالى ونيرمين الفقى فساتين براقة وراقية من أنامل المصمم المصرى هانى البحيرى، وخطفت دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة من المصمم العالمى إيلى صعب، بينما ارتدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم فستانا أنيقا كعادتها من المصمم اللبنانى زهير مراد.
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور
بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

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