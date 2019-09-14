الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن أهم ما قدمته مؤتمرات الشباب لهم.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليًا عن أهم ما قدمته مؤتمرات الشباب لهم، في ظل حرص الرئيس "السيسي" على تمكينهم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب اليوم السبت في محافظة القاهرة.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب ، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخرين، هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



