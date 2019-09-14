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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الاستروكس والهيروين بالقليوبية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
ضبط تشكيل عصابي للإتجار
ضبط تشكيل عصابي للإتجار في الاستروكس
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط كل من تشكيل عصابى يضم عاطلين للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من الاستروكس والهيروين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط محمود ا ع " وشهرته " موسى " 25 سنة عاطل ومحمد ج م " 24 سنة عاطل وتبين تكونيهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.

وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و( 7 ) طلقات خرطوش وكمية من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 1300 جنيه و 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.

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