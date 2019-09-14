تعرف على حكم من لمسه الكلب وهو على وضوء

رد الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أنا عندى كلب ولما بكون نازل اصلى بيلمسنى، هل أعيد الوضوء أم أخلع الملابس؟".



وأوضح خالد عمران، أن فقهاء المالكية حلوا هذا الموضوع، وأكدوا أنه إذا كان هذا الكلب حراسة فمن الممكن أن تذهب إلى الصلاة ولا تفعل شيئا.



وأضاف خالد عمران، أن الحالة التي يكون فيها كلام بخصوص الكلاب هو أن يشرب الكلب من إناء فعليه أن يقوم بغسله 7 مرات.



وأشار خالد عمران إلى أن الحيوانات تكون أصحاب أرواح والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمعاملة الطيبة واحترام التعامل مع الحيوانات.