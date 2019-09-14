البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في تونس

يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي يضم ستة أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية وهي (مملكة البحرين ومصر والعراق وسلطنة عُمان والمغرب وليبيا)، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية غدا الأحد.





وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصًا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في الجمهورية التونسية، وذلك بناءً على دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.





ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة في مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية بتاريخ 15 سبتمبر الجارى، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة فى 16 سبتمبر.



