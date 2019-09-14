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حوادث

قبل استخدامها في مشاجرة.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في شبرا الخيمة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
ضبط 7 أشخاص
ضبط 7 أشخاص
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على عامل برفقة 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء؛ بقصد البلطجة والتشاجر مع صاحب ورشة ألوميتال في شبرا الخيمة، حيث نجحت قوات الأمن في إحباط مخطط المتهمين في التعدي على المجنى عليه، وتم التحفظ على الأسلحة والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية، وردت للعقيد أحمد الخولى، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد بقيام "س ص"، 33 سنة، عامل ألوميتال، السابق اتهامه في قضية مخدرات، بالاستعانة ببعض أصدقائه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد البلطجة والتشاجر مع آخرين.

تم عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبرفقته 6 أشخاص عاطلين أثناء استقلالهم سيارة فان قيادة أحدهم وبحوزة اثنين منهم 2 فرد خرطوش و14 طلقة وبحوزة باقي المتهمين 5 أسلحة بيضاء (مطواة).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد التشاجر وأعمال البلطجة.

وأضاف الأول قيامه بالاستعانة بباقى المتهمين لمناصرته في التشاجر مع المدعو " م ا " 45 سنة صاحب ورشة ألوميتال لقيامه في وقت سابق بالتعدي عليه بالضرب واتهامه بالسرقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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