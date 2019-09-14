ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة حديثة: علاج جديد واعد لأمراض الكلى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
دراسة حديثة: علاج
دراسة حديثة: علاج جديد واعد لأمراض الكلى
أ ش أ
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى تطوير علاج محتمل لأمراض الكلى متعددة الكيسات، وهو اضطراب وراثى يؤدى إلى تضخم الكلى من خلال عدة أكياس، ويمكن أن تؤدى فى النهاية إلى فشل الأعضاء .

فقد أظهرت الدراسة، التى نشرت نتائجها فى عدد سبتمبر من مجلة "ناتشير للإتصالات"، إنخفاضا بنسبة 50% تقريبا فى حجم الكلى المتضخم فى الفئران المصابة بعد خضوعها للعلاج.

وقال الباحثون ان العقار الان في تجارب سريرية مبكرة على موضوعات بشرية.

ويصيب مرض الكلى متعدد الكيسات المهيمن (ADPKD) نحو 12 مليون شخص حول العالم، حيث يصيب نصفهم مرض الكلى في نهاية المرحلة عند بلوغ سن الستين، وفقًا للدراسة.

وقال الباحث من أصل هندى فيشال باتيل :" بمجرد حدوث الفشل الكلوي، فإن الخيارات الوحيدة للبقاء هى غسيل الكلى أو زرع الكلي، وتموت نسبة كبيرة من المرضى الذين يتلقون العلاج بالغسيل الكلوى كل عام أثناء إنتظار المتبرع للخضوع لعملية زرع الكلى".

ووفقا للدراسة، لم يظهر العلاج الجديد أي دليل على السمية في الحيوانات أو اختبارات الخلايا البشرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: علاج الصدفية قد يعالج التهاب الشريان التاجي المسبب للنوبات القلبية

ترشيحاتنا

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

لقاء صحفي .. سبب زواج يوسف الشريف وإنجي علاء

علي جمعة يكشف كيف ينال العبد حسن الخاتمة

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب

روسيا تحذر إسرائيل لهذا السبب .. تفاصيل

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية