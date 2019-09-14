التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول تكنولوجيا الطاقة الكهروكيميائية

استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا عمل البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة الكهروكيميائية"، بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجال بطاريات الرصاص الحامضية، ولفيف من الباحثين المتخصصين في هذا المجال.





ونوه التقرير إلى أن فعاليات الورشة شملت محاضرة حول أنشطة المركز المختلفة خاصة في مجال تصنيع وتجميع واختبارات البطاريات وأنظمة ووحدات تخزين الطاقة، كما قام الدكتور عاطف شنودة رئيس قسم المعالجة الكيميائية والكهربية بالمركز بإلقاء محاضرة عن طرق إنتاج أنواع أكسيد الرصاص الصناعي والفرق بينهم في الخواص الكيميائية والطبيعية، كذلك شملت الفعاليات محاضرة حول المركبات والأصناف التي تتكون أثناء عملتي المعالجة والتكوين لألواح وأقطاب بطارية الرصاص ودراسة الخواص الكيميائية والطبيعية لتلك المركبات.





كما ألقى الدكتور مصطفى سند الباحث بقسم المعالجة الكيميائية والكهربية محاضرة عن تكنولوجيا عمل بطارية أيون الليثيوم وتطبيقاتها وأهميتها بالنسبة للسوق المصرية في الوقت الحالي.





كما شملت فعاليات الورشة قيام السادة الحضور بجولة تعريفية داخل أقسام ومعامل المركز المختلفة؛ للتعرف على أنشطة المركز، حيث قاموا بزيارة قسم المعالجة الكيميائية والكهربية والتعرف على ما يحتويه من معدات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن زيارة وحدة الخدمات الفنية وبعض الوحدات النصف صناعية وقسم النمذجة السريعة والذي يساعد في تصميم نماذج البطاريات المختلفة.





وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل انتهت بمجموعة من التوصيات ومنها: استمرار المركز في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات الصناعية عن طريق الاستشارات ودراسات الجدوى والدورات التدريبية، وتكوين تحالف تكنولوجي بين المركز و جميع الشركات الصناعية الكبرى العاملة في هذا المجال بالسوق المصري.



