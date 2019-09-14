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مدير الأمن والدفاع: الفترة السابقة أثبتت أن الإرهاب لاعب سياسي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
الدكتورة دلال محمود
الدكتورة دلال محمود
ندى فتح الله
قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع، إن الإرهاب والإرهابيين منذ ظهورهم خلال الفترة الأخيرة وهم يعلنون أن الإرهاب قد اتخذ طابعًا جديدا؛ وهو الارتباط بالأوضاع السياسية والحراك السياسي.

وأضافت دلال محمود، خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا" بـ مؤتمر الشباب الثامن، أنه منذ عام 2011 كان هناك تغيرات سياسية كبرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكن تداعياتها كانت ممتدة للعالم أجمع.

وأكدت دلال محمود أن ما حدث خلال الفترة السابقة أثبت أن الإرهاب لاعب سياسي، ولم يعد هدفه كما كان سابقا؛ التأثير السياسي على الدولة، بينما تطور الهدف لإسقاط الدولة نفسها، وتطور أكثر عندما أعلن أحد التنظيمات أنه الدولة وأنه سيطر على الأرض ومارس الكثير من المظاهر لسيادة الدولة.

وأوضحت دلال محمود أن هناك الكثير من حالات القفز على السلطة كانت تقوم بها الجماعات المشبوهة، ولكن تلك المحاولات أحبطت.

ونوهت بأن الترابط بين الحركات الإرهابية والمصالح السياسية، خاصة بعض القوى والدول في العديد من المناطق التي تشهد توترات وصراعات سياسية، كان الإرهاب لاعبا سياسيا به.

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