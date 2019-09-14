جريمة في قلب المدينة.. مصرع شاب بخزينة رصاص آلي في قنا

لقي شاب مصرعه بخزينة رصاص آلي في قلب مدينة قنا، بجوار المستشفى العام، حيث ترصد له 3 أفراد من عائلة تربطهم بشقيقه خصومة ثأرية من العام الماضى.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع كمال حفني 35 عامًا، سائق مقيم بقرية الجبلاو، بطلقات نارية من سلاح آلى، أطلقها عليه عدد من الأشخاص وفروا هاربين.



وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين ترصدوا للمجنى عليه خلال مروره بجوار مستشفى قنا العام، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، للأخذ بثأر أحد أبناء عائلتهم.



من جانبها فرضت أجهزة الأمن طوق أمني حول مكان وقوع الجريمة ومستشفى قنا العام، حيث تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.



يذكر أن وقائع القضية بدأت في نهاية ديسمبر الماضى، باشتباكات حدثت بين عائلتين على قطعة أرض بمنطقة الهجان، تطورت إلى استخدام أسلحة نارية وانتهت بمقتل "أحمد.س" 22 عامًا، وإصابة آخر "عائلة واحدة" وتمكنت وقتها قوات الأمن من ضبط "م. ح" وبحوزته بندقية آلية "محبوس على ذمة القضية".

