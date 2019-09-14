خالد عكاشة: أول مكافحة دولية لمواجهة الإرهاب خرجت بعد 11 سبتمبر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إننا شهدنا خلال الفترة الماضية في 2001 نقلة نوعية في العمل الإرهابي، وأصبحنا أمام نشاط دعوي وجمع تبرعات من المساجد وتصوير الأمور بغير طبيعتها.



وأضاف خالد عكاشة خلال الجلسة الأولى لمناقشة محور تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، أن عام 2011 ظهر به الكثير من القفزات الى الأمام، موضحا أنه بعد مهاجمة أبراج التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 خرجت أول مكافحة دولية لمواجهة الإرهاب، وأعلنت الدولة أنها ستقود حرب ضد الإرهاب وبدأ تشكيل تحالف دولي من خلال الولايات المتحدة بمشاركة 20 دولة مشاركين ويمتد نحو 40 دولة.



وأشار خالد عكاشة إلى أن عمليات المكافحة انتقلت من أجهزة الأمن الداخلي إلى الجيوش النظامية الرسمية التي تنتقل من دول لأخرى لاحتلالها وغزوها ودخولها تحت اسم محاربة الإرهاب، موضحا أن الولايات المتحدة بدأت استخدم الإرهاب كذريعة لدخول الدول وحدث غزو لأفغانستان وبعدها العراق وتسببت في تحطيم القوات العسكرية في العراق.



