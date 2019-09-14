في عيد ميلاده.. 3 نجمات أشيع وقوعهن في حب وائل كفوري

يصادف اليوم، السبت، عيد ميلاد الفنان وائل كفوري والذي أكمل اليوم عامه الـ45، فهو من مواليد 14 سبتمبر 1974.



بدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.



حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019 إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته شائعات كثيرة بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.



ولكن في كل مرة كان يخرج مدير أعمال وائل كفوري لينفي هذه الشائعات.